“Maduro’ya yapılan saldırıyı lanetliyorum”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında iç ve dış siyasete yönelik açıklamalarda bulundu. ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik operasyona tepki gösteren Bahçeli, "Tarihte belki de hiç tesadüf edilmeyen haydutluk, korsanlık yaşandı. Karayip Korsanları filmi dünyanın gözü önünde gerçekleşti, film seti Venezuela'nın başkenti Karakas'ta kuruldu. Maduro'ya karşı yapılan gayrimeşru ve hukuk dışı saldırıyı nefretle, şiddetle ve her yönüyle sadece kınamıyor, hepten lanetliyorum" dedi.

"SEÇİMLE GİTMESİ GEREKİRDİ"

"Maduro'nun hataları varsa bile, bunun silahlı ve zora dayalı tecziyesi bir başka ülkenin yetki sahası içinde ele alınamaz" diyen Bahçeli, "Seçimle gelenin seçimle gitmesi, suç işleyenin, suçu olanın kendi ülkesindeki mahkemeler önünde hesap vermesi bir demokrasi ve hukuk normu. Devlet başkanının ülkesinin başkentinde, istihbarat sızmasıyla başlayan kombine saldırı planlamasıyla, gece yarısı yatağından eşiyle birlikte güç kullanılarak sürüklene sürüklene alınması ilk kez vuku buldu. Bu olacak şey değil. Türk milletinin ayağa kalkan iradesine ve kahramanca mücadelesine çarpıp yerle yeksan olan FETÖ ihanetiyle Venezuela'daki gece yarısı darbesi aynı tornanın mamulü, aynı projenin mahsulü. Tek fark, birisi direnmiş diğeri uyudu" diye konuştu. Maduro'nun ülkesine iade edilmesi gerektiğini belirten Bahçeli, "Venezuela'nın kaderi bu ülkenin halkı tarafından tayin edilmeli" diye konuştu. Bahçeli, "Suriye'de geciken entegrasyon sürecinin gerçekleşmesi, 27 Şubat İmralı çağrısına müzahir gelişmelerin ortaya çıkması lazım. SDG/ YPG'nin İsrail'in dümen suyuna girmesi, bu Siyonist alçaklık tarafından Mazlum Abdi'nin PKK'nın kurucu önderliği yerine hazırlanıyor görüntüsü çözümsüzlüğü ve kaosu sertleştirecek. Ya mutabakatla ya da zorla Suriye'nin üniter yapısı, siyasi ve toprak bütünlüğü kategorik olarak tesis edilmeli, bilhassa Arap aşiretleri Şam yönetiminin ön şartsız yanında durmalı. Suriye'de İsrail planları bozulacak" diye konuştu.