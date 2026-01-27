6 yıl hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü yakalandı

Aydın
'ın Kuyucak ilçesinde FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak gözaltına alındı. Kuyucak ilçesi mülki sınırları içerisinde operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak (FETÖ) suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A. (42) yakalanarak gözaltına alındı. Hükümlü şahsın jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilmesi için işlem başlatıldığı öğrenildi.