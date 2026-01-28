Bakan Fidan: Fransa ile ortak hedeflerimiz var

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile Ankara'daki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Fransa-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerini, Fransa ve Türkiye'yi de yakından ilgilendiren bölgesel ve küresel konuları detaylıca ele alma imkanı bulduklarını aktaran Fidan, iki ülke cumhurbaşkanlarının, Türkiye-Fransa ilişkilerinin daha da ileri taşınması için kendilerine siyasi direktiflerini verdiğini belirtti.

Fidan, "Önümüzde birkaç tane hedef var. Bunlardan biri Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi, diğeri de vize serbestisi anlaşmasının devreye girmesi. Bu konuları da görüştük" dedi.