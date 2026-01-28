Haylaz çocuk olmamak için

Konuk yazar Selahattin Gezer yazdı...

Kainatta küçük bir kainat var o da insan. İnsan kainatı içinde bir de küçücük minicik zerre kâinatı var. İnsanın bedeninde muazzam harika icraatlara Allah'ın izniyle Latif imzalar atıyorlar görevlerini bitiriyorlar, vakti gelince bedenden ayrılıyorlar ve yenilerine görevinizin başına marş marş emri veriliyor.

Büyük kainat ve küçük kainatlar içerisinde muazzam bir huşu muazzam bir kulluk muazzam bir itaat var.

Kainatta tüm faaliyetler sessizce gerçekleşirken, kainat ibadetiyle huşu içinde kendinden geçmişcesine faaliyetlerini sürdürürken insan haylazlık yapamaz, haylaz çocuk olamaz. Bir yaramaz çocuk gibi sağa sola ve nefsinin peşinde koşturarak, insanlık şanına uymayan hareketlerde bulunamaz! İşte Risale-i Nur'lardaki uyarı:

"Ömür sermayesi pek azdır; lüzumlu işler pek çoktur. Birbiri içinde mütedâhil dâireler gibi, her insanın kalb ve mide dairesinden ve ceset ve hane dairesinden, mahalle ve şehir dairesinden ve vatan ve memleket dairesinden ve küre-i arz ve nev-î beşer dairesinden tut, tâ zîhayat ve dünya dairesine kadar, birbiri içinde daireler var. Herbir dairede, herbir insanın bir nev'î vazifesi bulunabilir."

İNSAN BİR ATOMDUR

Eğer bu bilinçte olmasak bu büyük âlemin kâinatın ciddiyetine küçük alem zerrelerin saat gibi işleyişine uygun düşmeyen hareketlerde bulunmuş oluruz ki bize zerre zerre gülerler...

Evet, insan devasa bir atomdur.

Çekirdeği kalp ve ruhtur.

Elektron bulutu ise duyguları, proton ve nötron da ilahi emirlerdir.

Haylaz Çocuk Olmamak İçin insan olmanın şanına uygun hareketlerde bulunmalı ve sahibi kainatı tanımalı bizden ne istiyor ona göre hareket etmelidir.

Son söz: Peki biz, zerrelerin bu itaatkâr ciddiyeti içinde, bugün hangi haylazlığımızı terk etmeye niyetliyiz?

Allah'ım...

Bizi kâinatın ciddiyetini unutan haylaz çocuklardan eyleme.

Kalbimizi zerrelerin itaatini anlayacak bir uyanıklıkla dirilt.

Ömür sermayemizi boş heveslerde değil, Senin razı olacağın işlerde tüketmeyi nasip et.

Bize haddimizi bilmenin izzetini, kul olmanın vakarını, emanet taşımanın mesuliyetini ver.

Kalbimizi pusula, aklımızı rehber, niyetimizi hâlis eyle. Âmîn.