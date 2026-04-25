Baykar’ın yeni mühimmatı Sivrisinek sahaya çıktı

BAYKAR tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen yeni nesil kamikaze İHA K2 ve dolanan mühimmat Sivrisinek, Keşan'da gerçekleştirilen demo faaliyetinde geleceğin muharebe konseptini sergiledi. Gerçekleştirilen testlerde yapay zeka destekli sürü otonomisi, GNSS'ten bağımsız seyrüsefer, otomatik hedef tespiti ve taarruz kabiliyetlerinin gösterimi yapıldı. K2 Kamikaze İHA ve Sivrisinek ilk kez 5-9 Mayıs'ta yapılacak SAHA 2026'da sergilenecek. Demo faaliyetinin önemli teknik noktalarından birini elektronik harp ortamlarına karşı geliştirilen çözümler oluşturdu. Yapay zeka destekli görsel navigasyon yazılımı kullanılarak GNSS'ten (Küresel Seyrüsefer Uydu Sistemleri) bağımsız, konum belirleme ve seyrüsefer yapabilme kabiliyeti gösterildi.