CİMER’e “Gazze’ye barış için gitmek istiyorum” başvurusu

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Merkezi (CİMER), devletten talebi, geleceğe dair hayali, şikayeti, önerisi olan çocuklar için de başvuru merkezi olmaya devam ediyor. CİMER'e yazan binlerce çocuk, merak ettikleri konularda sorularını yöneltti. Başvurular arasında bir çocuk "Gazze'ye barış için gitmek istiyorum" başvurusu dikkat çekti. Öte yandan bir çocuk, ambulans ve itfaiye araçlarının trafik ışıklarını otomatik olarak kontrol edebileceği bir sistem önerisinde bulunurken, bir diğeri deniz akıntılarından enerji üretimine yönelik fikirlerini sıraladı. Bir başka çocuk yaz aylarında yaşanan boğulma vakalarına karşı nehir kenarlarında güvenli yüzme alanları oluşturulmasını istedi.