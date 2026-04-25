Meclis’te araştırma komisyonu kurulması kararı Resmi Gazete’de

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen olaylar ile çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskler ve olumsuz etkilerin tüm yönleriyle ele alınarak araştırılması, çözüm önerileri geliştirilmesi ve benzer olayların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir meclis araştırması komisyonu kurulmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.Karara göre, her iki okulda meydana gelen olaylarla çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskler ve olumsuz etkilerin tüm yönleriyle ele alınarak araştırılması ve benzer olayların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir meclis araştırması açılmasına karar verildi.