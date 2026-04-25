‘Okullarda yapay zeka destekli rehberlik gelişecek’

Milli eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Güvenli Okul İklimi" çalışmalarıyla ilgili okullarda alınacak tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullardaki silahlı saldırılarda hayatını kaybeden Ayla Kara öğretmene ve öğrencilere Allah'tan rahmet, yaralı öğrencilere şifalar dileyen Tekin, menfur saldırıların arkasındaki tüm sebepleri en ince ayrıntısına kadar ortaya çıkarmak ve sorumluların hesap vermesini sağlamak için tüm güçleriyle çalışacaklarını vurguladı.

'BÜTÜN KURUMLAR SAHADAYDI'

Bakan Tekin, okullara yönelik saldırıların ardından ilk andan itibaren devletin bütün kurumlarıyla sahada olduklarını bildirdi. Bakan Tekin, öğretmenlere ve okul yöneticilerine kriz yönetimi, sınıf içi müdahale, erken uyarı işaretlerini fark etme ve riskli durumlara doğru tepki verme konularında kapsamlı eğitimler planladıklarını, öğretmenleri okul iklimini ayakta tutan en güçlü rehber olarak desteklemeyi sürdüreceklerini belirtti. Öğrenciler için psikososyal destek mekanizmalarını daha da güçlendireceklerini aktaran Tekin, "Halihazırda 23 ilimizde pilot olarak başlattığımız Duygu, Değer Temelli Dijital Esenlik Projemizi genişleterek ülke sathına yaygınlaştıracağız. Çocuklarımızın sessizce içine kapandığı, görünürde fark edilmeyen ama zamanla derinleşen kırılma alanlarını daha erken öngörebilen, uygun destek mekanizmalarını vakit kaybetmeden devreye alabilen yapay zeka desteğiyle, rehberlik sistemimizi daha güçlü bir hale getiriyoruz. Bu nedenle, ilgili bütün bakanlıklarımız, kurullarımız ve kurumlarımızla birlikte topyekun mücadele anlayışıyla şiddeti özendiren içeriklere karşı daha güçlü bir takip ve denetim çerçevesi oluşturuyoruz" dedi.