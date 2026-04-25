Başkan Erdoğan dün düzenlenen Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı'na katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "İsrail gibi savaşın fitilini tekrar ateşlemeye çalışan odaklara rağmen ihtiyatlı bir iyimserlikle hep beraber süreçleri takip ediyoruz. Sadece bununla kalmıyor, ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve adil barışa giden yolun açılması için elimizden geleni yapıyoruz. Şahsım bir yandan, bakan arkadaşlarımız diğer yandan görüşmelerimizi sürdürüyoruz. İnşallah netice alana kadar dost ve kardeş ülkelerimizle iş birliği içerisinde çabalarımızı devam ettireceğiz. Böylesine büyük bir sarsıntının sebep olduğu kırılmaların yansımaları zaman geçtikçe daha net görülecektir. Türkiye son yılların en büyük güvenlik krizini başarıyla yöneterek bölgesinin istikrar adası olduğunu bir kere daha teyit ve tescil etmiştir. Bugün bölgesinde ve dünyada yıldızı giderek parlayan bir Türkiye gerçeği var" dedi.

'ÜLKEMİZ VAZGEÇİLMEZ ÜS KONUMUNDA'

"Global ekonomik düzeni ve değer zincirlerini yeniden şekillendiren bu savaş, ülkemizi küresel ekonomik istikrarın kilit taşı haline getirmiştir" diyen Erdoğan, "Yıllardır Türkiye'yi doğu-batı ve kuzey-güney arasında bir köprü olarak tarif eden tanımların yetersizliği yine bu süreçte görülmüştür. Ortaya çıktı ki ülkemiz salt bir köprü veya enerji koridoru değil, bölgedeki enerji ve ticaret koridorlarının vazgeçilmez üssüdür. Türkiye kabuk değiştiren ve çok kutupluluğa doğru evrilen dünyanın yeni kutup başlarından biri olmaya en güçlü namzettir. Bunu hem biz görüyoruz hem de dost, komşu ve rakiplerimiz görüyor. Ülkemizi yeni döneme hazırlayacak stratejileri şimdiden planlıyor, altyapısını kuruyor, en küçük bir boşluk bırakmıyoruz" ifadelerini kullandı.

'VERGİ AVANTAJINI GENİŞLETİYORUZ'

Başkan Erdoğan, şöyle devam etti: "Türkiye'yi küresel bir cazibe merkezi haline getirmekte kararlıyız. Yakında Meclisimize sunacağımız kapsamlı düzenlemeyle ülkemizin çekim gücünü çok daha ileri taşıyacağız. Geldiğimiz noktada İstanbul Finans Merkezi 17 sene önce öngördüğümüz hedeflere doğru emin adımlarla ilerliyor. Şimdi bu konuda yeni bir adım atıyoruz. Yapacağımız düzenlemelerle İstanbul Finans Merkezi'nde faaliyet gösteren kurumlara sağlanan vergi avantajını genişletiyoruz. Transit ticaret veya yurt dışında gerçekleşen mal alım satımlarına aracılık faaliyetlerinden elde edilen kazançlarda mevcut yüzde 50'lik indirim oranını yüzde 100'e çıkarıyoruz. Bu teşviki ilk defa İstanbul Finans Merkezi dışına da yayıyoruz. Bir başka önemli adımımız, büyük ölçekli ve nitelikli uluslararası doğrudan yatırım süreçlerinin tek merkezden yürütülmesidir; yani 'Tek Durak Büro'. Bu uygulamayla yatırım süreçlerinin sadeleştirildiği, hızlı ve dijital destekli yatırımcı dostu bir yapı kuruyoruz. İmalatçı ihracatçılarımızda bu vergiyi yüzde 9'a indiriyoruz."

'FORMULA 1 BÜYÜK DEĞER KATACAK'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Formula 1 Türkiye GP Tanıtım Programı'nda da önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, "Efsanevi yarışlar, unutulmaz olaylar, kırılması güç rekorlar İstanbul Park'ı Formula 1'in en gözde pistlerinden biri olarak hafızalara kazındı. Özellikle dünyanın salgınla mücadele ettiği, insanların evlere kapandığı, spor etkinliklerinin iptal edildiği bir dönemde Formula 1'e kapılarımızı açarak bu spor dalına verdiğimiz önemi gösterdik. İstanbul Park 5 dönem boyunca göz dolduran, heyecanlı, seyir zevki yüksek yarışlara ev sahipliği yapacaktır" dedi. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin başarılarla dolu geçmişine bakıldığında, 2027 yılından itibaren Formula 1'e yeniden dönmenin şampiyonaya çok büyük değer katacağına inandığını söyledi.

TİLAVET GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camii'nde Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı İmam Hatip Okulları ile Üsküdar Müftülüğü'ne bağlı Kur'an kurslarında hafızlık eğitimini tamamlayan 333 öğrencinin icazet merasimine katıldı. Erdoğan burada Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirdi. Okunan Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve duaların ardından hafızlığını tamamlayan öğrenciler, Reis-ül Kurra Mustafa Demirkan'dan icazetlerini aldı.