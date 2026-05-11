‘Annelerimizle yüzyıl hedefimize ulaşacağız’

Başkan Erdoğan dün Anneler Günü dolayısıyla mesaj paylaştı. Erdoğan, "Şefkatiyle ve fedakarlığıyla hayatımıza yön veren, ailemizin ve toplumumuzun temel direği annelerimizin Anneler Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Cennet annelerin ayakları altındadır düsturunu şiar edinen büyük bir medeniyetin mensupları olarak, annelerin emeklerini ve gayretlerini her zaman baş tacı ediyor, onların refahı, huzuru için çalışıyoruz. Annelerimizin, güçlü Türkiye'nin inşasında en büyük pay sahibi olduklarını biliyoruz ve değerli annelerimizin gayretleriyle Türkiye Yüzyılı idealimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Övgü ve hürmetin en büyüğünü hak eden annelerimizin, Anneler Günü'nü kutluyor; ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi de rahmetle ve minnetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

'ONLAR VARSA KARANLIK YOK'

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ise Anneler Günü mesajında, annelerin bu dünyanın sahip olduğu en büyük ışık olduğunu vurguladı. Erdoğan, anneler için, "Kimi evladını kalbinde taşıyor, kimi yavrusunun en büyük dayanağı, kimi yaşadığı zorluklara rağmen metanetiyle umut oluyor. Onlar varsa, karanlık yoktur" dedi. Emine Erdoğan mesajında şehitlerimizin kıymetli annelerini ve evlat hasreti çeken Diyarbakır Anneleri'ni hürmetle andı, Filistinli annelere de sabır ve güç diledi. Koruyucu anneleri de unutmayan Emine Erdoğan, bütün annelerin Anneler Günü'nü tebrik etti, ebediyete irtihal eden anneleri de rahmetle yad etti.