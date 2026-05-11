Bakan Göktaş’tan huzurevine ziyaret

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Anneler Günü dolayısıyla Sarıyer İzzet Baysal Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Göktaş konuşmasında, "Nüfusumuz yaşlanıyor ama aynı zamanda biz genç ve dinamik nüfusumuzu teşvik etmek adına pek çok çalışmalar yürütüyoruz" diye konuştu. Göktaş, "Hem Aile Yılı'ndayız hem de önümüzdeki 10 yılı Aile ve Nüfus 10 Yılı olarak ilan ettik. Aile Yılı'nda, Aile ve Nüfus 10 Yılı'nda anneliğin, babalığın tekrar itibar kazandığı, birlik, beraberlik ve dayanışmanın güçlü olduğu bir Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber inşa etmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.