İzmir’de MHP’den şehit ailelerine vefa

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanlığı, yılın en anlamlı buluşmalarından birine imza attı. Balçova'da düzenlenen "Şehit Aileleri Kahvaltısı" programında, vatan uğruna can veren kahramanların emaneti olan anneler ve aileler bir araya geldi. MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin'in ev sahipliğinde gerçekleşen programda, birlik ve beraberlik mesajları verilirken duygusal anlar yaşandı. Şahin, şehit ailelerinin Türk milleti için sığınılacak en güvenli liman olduğunu vurguladı. Şahin, "Bugün burada; 'Vatan sağ olsun' derken yüreği kor gibi yanan ama devletinin yanında dimdik duran kahraman analarımızın huzurundayız. Bu salonda sadece annelerimiz değil, şehitlerimizin aziz hatıraları ve vatan sevgisinin en saf hali var" dedi.

'CENNETİN KAPISINI ARALIYORLAR'

Konuşmasında şehit anneliğinin kutsiyetine dikkat çeken Şahin, İslam dininin "Cennet anaların ayakları altındadır" müjdesini hatırlatarak şunları söyledi: "İşte o cennetin kapısını aralayanlar; evladını kınalayıp vatana gönderen, acısını içine gömüp 'önce vatan' diyebilen şehit anneleridir. Bu milletin tarihinde bir kahramanlık varsa, arkasında mutlaka bir anne duası vardır. Çanakkale'den Sakarya'ya, sınır boylarından bugüne kadar her zaferde sizlerin sabrı ve duası mevcuttur."