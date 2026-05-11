YILDIRIMHAN İngiltere’de gündemde

Milli Savunma Bakanlığı AR-GE Merkezi tarafından geliştirilen Türkiye'nin kıtalararası hipersonik balistik füze sistemi YILDIRIMHAN, uluslararası basında geniş yankı uyandırdı. İngiliz basınında da dikkat çeken sistem, Türkiye'yi bu alanda öne çıkan ülkeler arasına taşıdı. YILDIRIMHAN'ın özellikle menziline dikkat çekilen haberde, söz konusu sistemin 3 bin kilogramlık harp başlığı taşıyabildiği ve yüksek hız kapasitesine sahip olduğu vurgulandı. Türkiye'nin savunma sanayiindeki başarılı ilerleyişine değinen Financial Times, "YILDIRIMHAN ile Türkiye, bu silaha sahip sınırlı sayıdaki ülkeler arasına girdiğini" yazdı.