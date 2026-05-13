Adalet Bakanlığı’ndan İzmir Adliyesi’ne ziyaret

Adalet Bakan Yardımcıları Can Tuncay ve Abdullah Aydoğdu ile Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Üyesi Bülent Küfüdür ve Genel Sekreteri Ahmet Uğuz, İzmir Adliyesi'ni ziyaret etti. Heyeti protokol alanında İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ve Adalet Komisyonu Başkanı Onur Sert karşıladı.

DOSYA TEMİZLEMEDE ARTIŞ

Program, Yeldan tarafından hazırlatılan ve 2026 yılına ait dört ayrı katalogdan oluşan projelerin sunumu ile başladı. Sunum kapsamında; Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddette İzmir Modeli tanıtılarak, 2025 ve 2026 yıllarına ait veriler paylaşıldı. Dosya temizlenme oranlarının yüzde 129,71 seviyesine ulaştığı, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 44 oranında artış sağlandığı ifade edildi. Yapımı devam eden İzmir Hakimevi, Ek Hizmet Binası, Bağımsızlık Köyü ile Gençlik Merkezi hakkında bilgiler verildi. Ayrıca "Narko Kapan" operasyonları, yasa dışı bahis operasyonları ve diğer adli çalışmalara ilişkin istatistiksel analizler değerlendirildi. Akabinde heyet; Adalet Komisyonu Başkanı Onur Sert'i ziyaret etti. Programın devamında heyet, İzmir Adliyesi Fethi Sekin Konferans Salonu'nda hâkim ve savcılarla bir araya geldi.