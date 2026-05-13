Bakan Fidan: Hürmüz en kısa sürede açılmalı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Doha'daki ortak basın toplantısında konuştu. Fidan, olağanüstü bir dönemi yaşarken mevkidaşı Al Sani ile önemli konularda fikir alışverişlerinde bulunduklarını bildirdi. Fidan, "Karşılaşılan olağanüstü durumlar bizi daha fazla istişare etmeye zorluyor. Bunun gereği olarak sürekli istişare halindeyiz" ifadesini kullandı. Fidan, Hürmüz Boğazı'nın en kısa sürede açılması gerektiğini belirterek, "Hürmüz Boğazı'nın bir silah olarak kullanılmaması bölge istikrarı için olduğu kadar dünya ekonomisi için de önemli" dedi.