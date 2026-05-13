CHP’den istifa eden Burcu Köksal AK Parti’ye katıldı

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, dün CHP'den ayrılarak AK Parti'ye katıldı. Köksal, önceki gün yaptığı açıklamada "AK Parti'ye katılıyorum, içim çok rahat. CHP'de siyaset yapma imkanı kalmamıştı" diyerek tartışmalara son noktayı koymuştu. Özgür Özel'in tehdit mesajları ve parti içi engellemeler sonrası Köksal, CHP tarafından kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

KENTİ YENİDEN İNŞA EDECEK

Yaşanan gelişmelerin ardından Köksal, dün Ankara'da düzenlenen AK Parti'nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda AK Parti'ye katıldı. Köksal'a AK Parti rozetini, Başkan Recep Tayyip Erdoğan taktı. AK Parti kürsüsünde ilk konuşmasını gerçekleştiren Burcu Köksal, "Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, Afyonkarahisar'ımızda başta kentsel dönüşüm olmak üzere hemşehrilerimize söz verdiğimiz birçok projeyi hayata geçirmek için Afyonkarahisar'ımızı yeniden inşa etmek için memleketime Adalet ve Kalkınma Partisi saflarında hizmet edeceğim. Ailenin kutsallığına inananlarla, toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla aynı yolda yürüyeceğim. Afyonkarahisar'ımıza, ülkemize, milletimize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. Öte yandan, Burcu Köksal'ı AK Parti'ye katılmaması için tehdit eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün partisinin grup toplantısında söz konusu iddiaları kabul etti. Köksal'a attığı mesajları da kabul eden Özel, "Bu tehditse, daniskasını ediyorum ulan. Daniskasını ediyorum. Hadi bakalım" ifadeleriyle bir kez daha tepki topladı.