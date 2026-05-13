Çiftçilere finansman müjdesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kutlama programında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, çiftçilere yönelik desteklere değinerek "Kredi destekleri ile toplam 706 milyar lira destek verdik. Bu yıl için 939 milyar liraya çıkardık" dedi. Çiftçilere kredi müjdesini veren Erdoğan, "Dönüşüm projesini bu yıl içinde başlatıyoruz. İşletmelerimize 24 ay geri ödemesiz, 7 yıla kadar vadeli, proje büyüklüğüne göre 10 milyon dolara kadar finansman imkanı sağlayacağız. 10 yıl boyunca 5,3 milyar dolarlık bu paketin 750 milyon dolarını 2026'da kullanıma açıyoruz" dedi. Bölgede yaşanan krizleri işaret eden Erdoğan, "Ambarın anahtarı kimde ise güç ondadır. Etrafımızı saran ataş çemberinden ülkemizi korurken vatandaşımızın da gıda emniyetini sağlamayı başardık" ifadelerini kullandı.