Efes-2026 Tatbikatı’nda 53 bayrak dalgalandırıldı

HABER MERKEZİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Efes-2026 Tatbikatı kapsamında gerçekleştirilen bayrak atlayışı faaliyetinde 51 ülke bayrağı ve 2 Türk bayrağının gökyüzünde dalgalandığını açıkladı. Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, Efes-2026 Tatbikatı kapsamında gerçekleştirilen bayrak atlayışı faaliyetinden görüntü paylaşılarak, "Efes-2026 Tatbikatı kapsamında icra edilen bayrak atlayışı faaliyetinde 53 bayrak semalarda dalgalandı. 51 ülke bayrağı, 2 Türk bayrağı ve Efes- 2026 flamasının açıldığı faaliyette; Türkiye, Macaristan ve Azerbaycan personeli aktif atlayış icra etti. Birlikte görev, birlikte güç, birlikte başarı" denildi.

