Lüksün kökeni

Moda dünyasında trendler her sezon değişse de, bazı markalar zamanın ötesinde bir duruş sergileyerek asırları geride bırakıyor. Lüks kavramını zanaatkârlık, köklü geçmiş ve estetik evrimle harmanlayan bu dev isimler, günümüzde sadece birer marka değil, aynı zamanda küresel moda ekonomisinin ve kültürel hafızanın en güçlü temsilcileri olarak kabul ediliyor. Bu markaların her biri, vizyoner bir kurucunun kişisel tutkusu ve dönemin ihtiyaçlarına sunduğu yenilikçi çözümlerle doğdu. İşte o devlerin başlangıç öyküleri....

Hermes: Thierry Hermes (1837) Marka, Thierry Hermes'in Paris 'te asilzade ailelerin at arabaları için yük sek kaliteli koşum takımları ve eyer ler ürettiği bir atölye olarak kuruldu. Hermes'in başarısı, dikişlerin sağlamlığı ve derinin kalitesiyle kazandığı ödüllere dayanıyordu. Ulaşım araçları değiştikçe marka, eyer yapımındaki deri ustalığını çanta ve aksesuarlara taşıyarak lüksün zirvesine yerleşti. Tiffany & Co.: Charles Lewis Tiffany (1837) New York 'ta Charles Lewis Tiffany ve ortağı John B. Young tarafından bir "kırtasiye ve hediyelik eşya" dükkanı olarak açıldı. Charles Tiffany, "Mücevher Kralı" olarak anılmaya başlandığında, Avrupa aristokrasisinden aldığı nadide elmasları Amerika 'ya getirdi. İkonik Tiffany Mavisi ve altı tırnaklı nişan yüzüğü tasarımıyla, markayı romantizmin ve kalıcı zarafetin sembolü haline getirdi. Loewe: Enrique Loewe Roessberg (1846) Madrid'de bir grup yerel deri zanaatkârının kurduğu atölyeye, Alman asıllı Enrique Loewe Roessberg'in katılmasıyla markanın kaderi değişti. Roessberg, Alman disiplinini İspanyol deri işleme sanatı ile birleştirerek markaya kendi ismini verdi. Kısa sürede İspanyol Kraliyet Ailesi'nin resmi tedarikçisi olan Loewe, yumuşak deri işçiliğindeki ustalığıyla dünya çapında ün kazandı.



Cartier: Louis-François Cartier (1847

Louis-François Cartier, ustası Adolphe Picard'ın mücevher atölyesini devralarak markanın temellerini attı. Cartier'nin asıl yükselişi, kurucunun torunları olan Louis, Pierre ve Jacques'ın markayı dünyaya açmasıyla oldu. "Mücevheratın Panteri" olarak bilinen marka, saatçilikte de devrim yaparak ilk modern erkek kol saati olan "Santos"u tasarladı ve kraliyet ailelerinin vazgeçilmez mücevheratçısı oldu.

Louis Vuitton: Louis Vuitton Malletier (1854)

Fransız imparatoriçesinin özel sandık mücevyapımcısı ve paketleyicisi olan Louis Vuitton, kendi markasını kurduğunda devrim niteliğinde bir yenilik yaptı: Düz kapaklı sandıklar. O dönemde kullanılan bombeli sandıkların aksine, Vuitton'un sandıkları üst üste istiflenebiliyordu. Bu pratik ve lüks çözüm, gemi ve aksitren seyahatlerinin artmasıyla markayı dünya çapında bir seyahat ikonuna dönüştürdü.

Burberry: Thomas Burberry (1856)

Henüz 21 yaşındaki eski bir manifaturacının çırağı olan Thomas Burberry, İngiltere'nin yağmurlu havasına çözüm ararken "Gabardin" kumaşı icat etti. Su geçirmeyen ama hava alan bu dayanıklı kumaş, Burberry'nin trençkotlarını önce askerlerin (siperlerde kullanım için "trench coat"), sonra da Hollywood yıldızlarının vazgeçilmezi yaptı. İkonik kareli astar deseni ise markanın imza dokunuşu olarak tarihe geçti.