Lüksün kökeni

Moda dünyasında trendler her sezon değişse de, bazı markalar zamanın ötesinde bir duruş sergileyerek asırları geride bırakıyor. Lüks kavramını zanaatkârlık, köklü geçmiş ve estetik evrimle harmanlayan bu dev isimler, günümüzde sadece birer marka değil, aynı zamanda küresel moda ekonomisinin ve kültürel hafızanın en güçlü temsilcileri olarak kabul ediliyor. Bu markaların her biri, vizyoner bir kurucunun kişisel tutkusu ve dönemin ihtiyaçlarına sunduğu yenilikçi çözümlerle doğdu. İşte o devlerin başlangıç öyküleri....
Hermes: Thierry Hermes (1837) Marka, Thierry Hermes'in Paris'te asilzade ailelerin at arabaları için yüksek kaliteli koşum takımları ve eyerler ürettiği bir atölye olarak kuruldu. Hermes'in başarısı, dikişlerin sağlamlığı ve derinin kalitesiyle kazandığı ödüllere dayanıyordu. Ulaşım araçları değiştikçe marka, eyer yapımındaki deri ustalığını çanta ve aksesuarlara taşıyarak lüksün zirvesine yerleşti.
Tiffany & Co.: Charles Lewis Tiffany (1837)
New York'ta Charles Lewis Tiffany ve ortağı John B. Young tarafından bir "kırtasiye ve hediyelik eşya" dükkanı olarak açıldı. Charles Tiffany, "Mücevher Kralı" olarak anılmaya başlandığında, Avrupa aristokrasisinden aldığı nadide elmasları Amerika'ya getirdi. İkonik Tiffany Mavisi ve altı tırnaklı nişan yüzüğü tasarımıyla, markayı romantizmin ve kalıcı zarafetin sembolü haline getirdi.
Loewe: Enrique Loewe Roessberg (1846)
Madrid'de bir grup yerel deri zanaatkârının kurduğu atölyeye, Alman asıllı Enrique Loewe Roessberg'in katılmasıyla markanın kaderi değişti. Roessberg, Alman disiplinini İspanyol deri işleme sanatı ile birleştirerek markaya kendi ismini verdi. Kısa sürede İspanyol Kraliyet Ailesi'nin resmi tedarikçisi olan Loewe, yumuşak deri işçiliğindeki ustalığıyla dünya çapında ün kazandı.
Cartier: Louis-François Cartier (1847
Louis-François Cartier, ustası Adolphe Picard'ın mücevher atölyesini devralarak markanın temellerini attı. Cartier'nin asıl yükselişi, kurucunun torunları olan Louis, Pierre ve Jacques'ın markayı dünyaya açmasıyla oldu. "Mücevheratın Panteri" olarak bilinen marka, saatçilikte de devrim yaparak ilk modern erkek kol saati olan "Santos"u tasarladı ve kraliyet ailelerinin vazgeçilmez mücevheratçısı oldu.
Louis Vuitton: Louis Vuitton Malletier (1854)
Fransız imparatoriçesinin özel sandık mücevyapımcısı ve paketleyicisi olan Louis Vuitton, kendi markasını kurduğunda devrim niteliğinde bir yenilik yaptı: Düz kapaklı sandıklar. O dönemde kullanılan bombeli sandıkların aksine, Vuitton'un sandıkları üst üste istiflenebiliyordu. Bu pratik ve lüks çözüm, gemi ve aksitren seyahatlerinin artmasıyla markayı dünya çapında bir seyahat ikonuna dönüştürdü.
Burberry: Thomas Burberry (1856)
Henüz 21 yaşındaki eski bir manifaturacının çırağı olan Thomas Burberry, İngiltere'nin yağmurlu havasına çözüm ararken "Gabardin" kumaşı icat etti. Su geçirmeyen ama hava alan bu dayanıklı kumaş, Burberry'nin trençkotlarını önce askerlerin (siperlerde kullanım için "trench coat"), sonra da Hollywood yıldızlarının vazgeçilmezi yaptı. İkonik kareli astar deseni ise markanın imza dokunuşu olarak tarihe geçti.
Goyard: François Goyard (1853) Goyard'ın hikayesi aslında 1792'ye, "Maison Martin" adlı sandık atölyesine dayanır. François Goyard, bu atölyede çıraklık yaparak işi öğrendi ve ustası ölünce yönetimi devralarak markaya kendi adını verdi. Goyard'ı diğerlerinden ayıran en büyük özellik, tarihin en gizemli markası olmasıdır; geleneksel zanaatkârlığa o kadar sadıklardır ki, hala internetten satış yapmazlar ve reklam vermezler. İkonik "Goyardine" deseni, ailenin geçmişindeki nehir taşımacılığı mirasına bir saygı duruşu niteliğindedir
Bvlgari: Sotirios Voulgaris (1884)
Yunanistan'ın küçük bir köyünden Roma'ya göç eden gümüş ustası Sotirios Voulgaris (İtalyanlaşmış adıyla Sotirio Bulgari), markanın temellerini Sistina Caddesi'nde attı. Başlangıçta gümüş objeler üreten Sotirio, kısa sürede antik Roma ve Yunan sanatını modern takı tasarımıyla birleştiren benzersiz bir stil geliştirdi. Markanın adındaki "V" harfi, klasik Latin alfabesine bir göndermedir. Bvlgari, bugün mücevherde cesur
renklerin ve "Serpenti" gibi ikonik figürlerin dünyadaki tek adresidir.
Chanel: Gabrielle "Coco" Chanel (1910)
Moda tarihinin en devrimci ismi olan Gabrielle Chanel, iş hayatına Paris'te bir şapka dükkanı açarak başladı. "Coco" takma adıyla bilinen kurucu, döneminin ağır ve kısıtlayıcı kadın kıyafetlerine karşı savaş açtı. Kadınlara ilk kez pantolon giydiren, jarse kumaşı lüks modaya sokan ve "Küçük Siyah Elbise" kavramını yaratan oydu. Chanel No. 5 parfümüyle kozmetik dünyasını da değiştiren Coco, lüksü "rahatlık ve sadelik" olarak yeniden tanımladı.
Prada: Mario Prada (1913) Milano'daki ünlü Galleria Vittorio Emanuele II çarşısında "Fratelli Prada" (Prada Kardeşler) adıyla açılan dükkan, başlangıçta sadece üst sınıf için deri seyahat çantaları ve aksesuarlar ithal ediyordu. Mario Prada, o dönemde kalitenin sadece ağır deri ve değerli metallerle olacağına inanıyordu. Ancak markanın asıl küresel kırılımı, Mario'nun torunu Miuccia Prada'nın yönetime geçip, o zamana kadar lüks sayılmayan "naylon" malzemeden üretilen sırt çantalarını podyuma taşımasıyla gerçekleşti.
Balenciaga: Cristobal Balenciaga (1919)
İspanya'da bir balıkçı kasabasında doğan Cristobal Balenciaga, annesinden dikiş dikmeyi öğrenerek işe başladı. San Sebastian'da açtığı butikle kısa sürede İspanyol aristokrasisinin gözdesi oldu. İç savaş nedeniyle Paris'e taşındığında, terzilikteki matematiksel kusursuzluğu ve kumaşa hükmetme yeteneğiyle "Modacıların Ustası" unvanını kazandı. Balenciaga, dikiş makinesi kullanmadan sadece bir kumaş parçasını keserek heykel gibi elbiseler yaratabilen nadir dâhilerden biriydi.
Gucci: Guccio Gucci (1921)
Gençliğinde Londra'daki Savoy Otel'de komi olarak çalışan Guccio Gucci, burada konaklayan zengin misafirlerin lüks valizlerinden ve deri çantalarından derinden etkilendi. Memleketi Floransa'ya döndüğünde, bu gözlemlerini İtalyan deri ustalığıyla birleştirerek kendi dükkanını açtı. Binicilik sporuna olan tutkusu nedeniyle markaya "at ağzılığı" ve "üzengi" gibi detayları entegre etti. Bugün dünya çapında tanınan yeşil-kırmızı-yeşil şeritler, bu binicilik mirasının birer sembolüdür.
Stilin yerli hafızası
Türk moda dünyasında, Avrupa'daki gibi 1800'lere dayanan devasa hanedanlıklar az olsa da, Osmanlı'nın son döneminden Cumhuriyet'in ilanına ve sanayileşme hamlesine uzanan çok kıymetli miras markalarımız bulunmaktadır. İşte Türk modasının temel taşlarını oluşturan o asırlık veya asra yaklaşan isimler:
Vakko: Vitali Hakko (1934)
Cumhuriyet'in ilk yıllarında Vitali Hakko tarafından Sultanhamam'da "Şen Şapka" adıyla kurulan küçük bir dükkan, Türk lüks moda tarihinin başlangıcı oldu. Şapka Devrimi ile yükselen marka, daha sonra eşarp ve emprime kumaş üretimiyle bir stil ikonuna dönüştü. Vakko, Türkiye'de "hazır giyim" ve "mağazacılık" kavramlarını Avrupa standartlarına taşıyan, sanatı modayla birleştiren ilk yerli lüks imparatorluğu olarak tarihe geçti.
Beymen (Altınyıldız): Osman Boyner (1952/1971)
Beymen'in kökleri, 1952 yılında Osman Boyner tarafından kurulan ve Türkiye'nin en kaliteli kumaşlarını üreten Altınyıldız fabrikasına dayanır. 1971 yılında hazır giyim markası olarak doğan Beymen, "koşulsuz müşteri mutluluğu" ilkesiyle Türk moda dünyasına küresel bir vizyon getirdi. Bugün yarım asrı deviren marka, dünya devlerini Türkiye ile buluşturan ve yerel tasarımcıları global sahneye taşıyan bir lüks platformu konumundadır.
Kığılı: Kiğılı Ailesi (1938)
Kiğılı'nın hikayesi, 1938 yılında kumaş ticaretiyle başladı. 1969 yılında Abdullah Kiğılı'nın vizyonuyla hazır giyime geçen marka, Türk erkeğinin klasik giyim tarzını şekillendiren en köklü isimlerden biri oldu. "Kumaşın dilinden anlama" mirasını nesiller boyu koruyan Kığılı, mütevazı bir ticaret hanesinden çıkıp Türkiye'nin dört bir yanına yayılan bir moda devi olmayı başardı.
Sarar: Abdurrahman Sarar (1944)
Abdurrahman Sarar'ın Eskişehir'de 12 metrekarelik bir terzi atölyesinde temellerini attığı marka, Türk tekstilinin dünyadaki en büyük temsilcilerinden biri haline geldi. Usta bir terzinin titizliğiyle kurulan Sarar, bugün küresel moda devlerine üretim yapmanın yanı sıra, kendi koleksiyonlarıyla da Türk işçiliğinin ve modern tasarımın gücünü dünyaya kanıtlayan asırlık bir başarı öyküsüdür.
İpekyol: Yalçın Ayaydın (1986)
Her ne kadar resmi kuruluşu 1986 olsa da, İpekyol'un arkasında tekstil geleneği olan bir aile mirası ve Türkiye'nin sanayileşme dönemine tanıklık eden bir tecrübe yatar. Modern kadının gardırobunu özgürleştiren tasarımlarıyla kısa sürede bir ikon haline gelen marka, bugün global ortaklıkları ve yüksek tasarım gücüyle Türk modasının en güçlü "yaşayan klasiklerinden" biri olarak kabul edilmektedir.
Derishow: Fatoş Ahunbay (1971)
Türkiye'de tasarım odaklı butik mağazacılığın öncüsü olan Derishow, 50 yılı aşkın süredir deri işçiliğini sanatla buluşturuyor. Sadece bir moda markası değil, aynı zamanda bir tasarım evi mantığıyla hareket eden marka, Türk deri sektörünün dünya çapındaki prestijine en büyük katkıyı sağlayan vizyoner yapılardan biri olarak varlığını sürdürüyor.