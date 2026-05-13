Trump, eleştirdiği Biden gibi masasında uyuyakaldı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen ve kadınları daha fazla çocuk sahibi olmaya teşvik etmeyi amaçlayan resmi bir toplantı sırasında kameralar önünde uyukladı. Aralarında Medicare ve Medicaid Hizmetleri Direktörü Dr. Mehmet Öz'ün de bulunduğu üst düzey katılımcıların yer aldığı etkinlikte yaşanan bu anlar ABD'de gündem oldu. 79 yaşındaki Trump'ın sağlık durumuna ilişkin Amerikan kamuoyundaki tartışmalar yeniden alevlendi. Joe Biden döneminde benzer görüntüler ortaya çıkmış, Trump seçim döneminde rakibini zayıf olarak nitelendirmişti.