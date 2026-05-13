'Türkiye’yi düşünenlere kapımız her zaman açık'

Başkan Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na gündeme dair önemli mesajlar verdi. Erdoğan, "Partimizi hedef alan nice saldırılara rağmen sırtımızı önce Hakk'a, sonra halka verdik. Milletin çizdiği istikametten ayrılmadan işte bugünlere geldik. Çok şükür 25 yıldır aziz milletimizin umudunu boşa çıkarmadan, bize yüklediği ağır mesuliyetin idrakıyla gece gündüz çalışıyoruz" diye konuştu.

"AMACIMIZ HİZMET"

AK Parti'nin, yegane hedefinin millete, ülkeye hizmet etmek, hizmet üretmek olan bir siyasi hareket olduğunu dile getiren Erdoğan, 25 yıl önce partiyi kurarken gerilim siyasetine son vereceklerini, siyasete yeni bir soluk getireceklerini, Türkiye'de siyasetin aktığı nehrin yatağını değiştireceklerini vurguladıklarını, milletin tüm renklerini parti bünyesinde buluşturmaya gayret edeceklerini deklare ettiklerini hatırlattı. Erdoğan, "Hayat tarzı, kökeni, meşrebi, mezhebi ne olursa olsun, Türkiye merkezli düşünen, ilkelerimiz noktasında bunu benimseyen herkese kapımızı ardına kadar açtık. Bugün de aynı çizgide siyaset yapmaya devam ediyoruz. Bugünden itibaren AK Parti çatısı altında yürütecek Afyonkarahisar ve Dinar belediye başkanlarımız ile belediye meclis üyelerimize, aramıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum." şeklinde konuştu.

"KİRLİ SİYASET"

CHP yönetiminin kirli siyasetine vurgu yapan Erdoğan, "Kimse kusura bakmasın ama siyasi üslubu kişinin aynasıdır. Karakter suikastı yapanlar, karakter fukaralarının ta kendileridir. Affınıza sığınarak söylüyorum. Meyhane jargonuyla ona buna saldırarak, ona buna hakaret ederek siyasetteki kapasite açığı kapatılamaz. CHP yönetimi, vatandaşın aklıyla alay etmeyi artık bırakmalı, başkalarını suçlama kurnazlığından bir an önce vazgeçmelidir" dedi. AK Parti'ye katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı tebrik eden Erdoğan, "Herkesi bir kez daha siyasette seviyeyi, nezaketi, centilmenliği gözetmeye çağırıyorum. Onlar ne yaparsa yapsın, biz yeni arkadaşlarımızla el ele verecek, tam bir dayanışma içinde Afyon'un daha gelişmesi için birlikte çalışacağız." ifadelerini kullandı.