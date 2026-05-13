Unutulma hakkı artık TV arşivleri için de geçerli

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) iş birliğiyle hazırlanan "Canlı Yayımlanan Reality Show Niteliğindeki Programlarda Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Rehber" kamuoyuna açıklandı. Yeni rehber ışığında sektörden beklentiler arasında, Programların hazırlık aşamasından yayın sonrası internet arşivine kadar geçen tüm süreçte, kişisel verilerin işlenmesinin yalnızca açık rıza ile değil; aynı zamanda kanunda öngörülen meşru hukuki sebeplerden birine dayanarak yapılması. İnternet arşivlerinde uzun yıllar erişilebilir kalan içeriklerin, vatandaşların unutulma hakkını ihlal etmemesi için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması yer aldı.