AK Partili Saygılı’dan asfalt eleştirisi

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yıllara göre düşen asfalt dökme miktarını eleştirdi. Saygılı sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaparak, İzmir'in yollarında çukur sayısının her geçen gün arttığını belirtti. Öte yandan Büyükşehirin 2025 yılında asfalt dökme hedefinin 1 milyon 300 bin ton olduğunu belirten Saygılı, gerçekleşen asfalt dökme miktarının sadece 387 bin ton olduğunu aktardı. Saygılı, "İzmir'in yollarında çukurlar her gün artıyor. Sebebi de CHP yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin her geçen yıl düşen asfalt dökme miktarı. Rakamlar ortada; CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi yeni yol yapmak bir yana, çukurları bile kapatamıyor" ifadelerini kullandı.