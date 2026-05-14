Astana’da yoğun diplomasi trafiği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın temasları, başkent Astana'da başlayacak ve Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Liderler Zirvesi ile devam edecek. Erdoğan, temaslarının ilk durağında bugün Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Bağımsızlık Sarayı'nda bir araya gelecek.

15 MİLYAR DOLARLIK TİCARET

İki liderin baş başa yapacağı görüşmenin ardından, Türkiye- Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'na başkanlık edilecek. Görüşmelerde iki ülke arasındaki "geliştirilmiş stratejik ortaklık" çerçevesi tüm yönleriyle ele alınacak, siyasi, ekonomik ve bölgesel iş birliğinin daha da güçlendirilmesine yönelik adımlar değerlendirilecek. Ziyaretin en önemli başlıklarından biri ekonomik ilişkiler olacak. Türkiye ile Kazakistan arasında belirlenen 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi ve enerji alanındaki ortak projeler masada olacak. Bu kapsamda çeşitli alanlarda yeni anlaşmaların ve iş birliği protokollerinin imzalanması bekleniyor.

ÖNEMLİ MESAJLAR VERECEK

Ayrıca Erdoğan ve Tokayev'in Türkiye-Kazakistan İş Forumu'na katılarak iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelmesi ve yatırım fırsatlarını değerlendirmesi planlanıyor. Astana'daki temaslarını tamamlayan Erdoğan, yarın Türk dünyasının tarihi ve manevi merkezlerinden biri olan Türkistan'a geçecek. Burada düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Liderler Zirvesi'ne katılacak olan Erdoğan'ın, özellikle Orta Doğu'daki gelişmeler, bölgesel güvenlik ve küresel meseleler hakkında önemli mesajlar vermesi bekleniyor.