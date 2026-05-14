Başkan Erdoğan 21 Mayıs’ta İzmir’de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan , 21 Mayıs Perşembe günü bir dizi programa katılmak üzere İzmir 'de olacak. Erdoğan'ın kentteki ilk durağının Efes- 2026 Tatbikatı olması bekleniyor.

Tatbikatın "Seçkin Gözlemci Günü" faaliyetlerini yerinde takip edecek olan Erdoğan'a, kuvvet komutanları ve ilgili bakanlar eşlik edecek.