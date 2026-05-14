Başkan Erdoğan 21 Mayıs’ta İzmir’de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mayıs Perşembe günü bir dizi programa katılmak üzere İzmir'de olacak. Erdoğan'ın kentteki ilk durağının Efes- 2026 Tatbikatı olması bekleniyor.
Tatbikatın "Seçkin Gözlemci Günü" faaliyetlerini yerinde takip edecek olan Erdoğan'a, kuvvet komutanları ve ilgili bakanlar eşlik edecek.
Askeri programının ardından şehir merkezine geçmesi planlanan Erdoğan, MÜSİAD İzmir Şubesi'nin Ankara Caddesi üzerinde bulunan yeni hizmet binasının resmi açılış törenine katılacak.
Başkan Erdoğan'ın İzmir programı kapsamında ayrıca, AK Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Danışma Meclisi toplantısına katılarak partililerle bir araya gelmesi öngörülüyor.