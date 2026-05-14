CHP İzmir’de 2 isim için kesin ihraç talebi

CHP İzmir'de iki isim hakkında ihraç süreci başlatıldı. İlçe başkanlıklarından gelen talepler doğrultusunda harekete geçen CHP İzmir İl Yönetimi'nin, CHP Balçova Kadın Kolları eski İlçe Başkanı Arzu Yıldırım ile İzmir Büyükşehir ve Menderes Belediye Meclis Üyesi Tülay Horasan'ı tedbirli olarak disipline sevk ettiği öğrenildi.

Arzu Yıldırım

Değerlendirme sonrası iki isim için ihraç istemiyle disiplin mekanizmasının işletildiği belirtildi.

Tülay Horasan, daha önce de grup kararına uymayarak aykırı oy kullandığı gerekçesiyle disipline sevk edilmişti. İl Yönetimi, gelen talepler doğrultusunda her iki isim için de kesin ihraç sürecini başlattı.

Tülay Horasan