Köksal’a mehterli karşılama

CHP'den istifa ettikten sonra AK Parti'ye katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, belediye önünde mehter takımı eşliğinde karşılandı. Şehri büyüten, geliştiren, güçlendiren her adımın yanında olacaklarını aktaran Köksal, "Dün söylediğim gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Afyonkarahisar'ımızı yeniden inşa etmek için memleketime Adalet ve Kalkınma Partisi'nde hizmet etmeye devam edeceğim. Daha önce de söyledim; Afyonkarahisar için elimi her zaman taşın altına koydum. Bundan sonra da koymaya devam edeceğim. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde Afyonkarahisar'ımızı hak ettiği yere getirmek için hep birlikte sizlerle hizmet edeceğim. Afyonkarahisar'ımıza, ülkemize, milletimize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. AK Parti İl Başkanı Turgay Şahin ise, "Biz bu buluşmadan, bu katılımdan, bu birlikten dolayı son derece mutluyuz" dedi.