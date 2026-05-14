Küresel Sumud Filosu Marmaris’ten Gazze’ye açılıyor

İsrail ablukasını kırmak için oluşturulan "Küresel Sumud Filosu" 54 teknesiyle Marmaris'ten Gazze için Akdeniz'e açılıyor. Küresel Sumud Yönetim Kurulu Üyeleri Sümeyra Akdeniz Ordu, Marmarislilere misafirperverlikleri için teşekkür etti.

Barışçıl filoya karşı İsrail'in her seferinde şiddetin dozunu arttırmasına karşın mücadelelerine devam edeceklerini söyleyen Ordu, Filistin'e yönelik uluslararası dayanışmanın büyüdüğünü belirtip, özellikle Brezilya ve Latin Amerika ülkelerinin son günlerde daha güçlü bir duruş sergilediğini belirtti. Mücadeleyi sürdürmek zorunda olduklarını ifade eden Ordu, "İsrail'in şiddeti her seferinde bir seviye daha artıyor. Yaralanan, kötü muameleye uğrayan arkadaşlarımız oldu. Ancak tüm riskleri göze alarak yolumuza devam ediyoruz. Hiçbir şey yapmamanın riski daha büyük bir sorumluluk doğuruyor. Bu nedenle harekete geçmeli ve durmamalıyız" ifadelerini kullandı.