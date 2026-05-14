PAÜ eski rektörü Bağ’a hapis cezası

Denizli'de Pamukkale Üniversitesi'nin (PAÜ) eski Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, "görevi kötüye kullanma" suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Denizli 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada müşteki Tamer Ceylan'ın, Pamukkale Üniversitesi Genel Sekreteri olarak görev yaptığı dönemde peş peşe görevlendirmeler, soruşturmalar ve idari işlemlerle sistematik baskıya maruz bırakıldığı iddiaları dosyaya yansımıştı. Mahkeme heyeti, sanığın sabıkasız olması gerekçesiyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.