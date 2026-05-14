Savunmada Türkiye Yüzyılı! Saha 2026 tarihe kazındı

SAHA 2026, bu yıl yalnızca bir savunma sanayii fuarı değil; Türkiye'nin yükselen gücünün, milli teknoloji hamlesinin ve bağımsız gelecek iradesinin dünyaya ilan edildiği tarihi bir dönüm noktası olarak hafızalara kazındı. Bir dönem savunma sanayiinde dışa bağımlı hale getirilmeye çalışılan Türkiye'nin bugün kendi füzesini, kendi hava savunma sistemini, kendi elektronik harp altyapısını ve kendi insansız sistemlerini üreterek dünya vitrinine çıkması; yalnızca ekonomik bir başarı değil, aynı zamanda tarihi bir bağımsızlık manifestosudur. Çünkü savunma sanayii yalnızca silah üretmek değildir. Savunma sanayii; bağımsız karar verebilmek, milli iradeyi koruyabilmek ve gerektiğinde hiçbir ülkenin kapısını çalmadan ayakta kalabilmektir. İşte SAHA 2026'da sergilenen her ürün, atılan her imza ve yapılan her iş birliği tam da bu ruhun yansıması oldu.

YILDIRIMHAN ÇOK KONUŞULDU

Özellikle bu yıl tanıtılan 203 yeni ürün, Türkiye'nin artık teknoloji tüketen değil teknoloji geliştiren bir ülkeye dönüştüğünü gözler önüne serdi. Yapay zekâ destekli savunma sistemlerinden yeni nesil elektronik harp teknolojilerine, deniz platformlarından hava savunma çözümlerine kadar birçok kritik sistem ilk kez görücüye çıktı. Ancak tüm bu sistemler arasında en fazla dikkat çeken platformlardan biri şüphesiz YILDIRIMHAN Füzesi oldu. Sahip olduğu yüksek hassasiyet, caydırıcılık kapasitesi ve ileri teknoloji altyapısıyla yalnızca salonda değil, uluslararası heyetler arasında da en çok konuşulan sistemlerden biri haline geldi. SAHA 2026'nın belki de en önemli yönlerinden biri, ekonomik başarının yanında diplomatik gücü de artıran stratejik bir platform haline dönüşmesiydi. Organizasyon boyunca dünyanın dört bir yanından gelen askeri heyetlerin, savunma ataşelerinin, yatırımcıların ve teknoloji temsilcilerinin Türk firmalarına gösterdiği yoğun ilgi dikkat çekiciydi. Özellikle Avrupa ülkelerinden gelen heyetlerin birçok yerli sistemi incelerken yaşadığı şaşkınlığı birebir gözlemlemek mümkündü. Bir dönem Türkiye'ye teknoloji vermemek için ambargolar uygulayan ülkelerin bugün Türk savunma sanayiinin geldiği noktayı dikkatle takip etmesi, aslında verilen mücadelenin ne kadar büyük olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Koridorlarda konuşulan her yabancı dilin ortak noktası artık Türk savunma sanayiiydi.

SOMUT BİRER BELGE NİTELİĞİNDE

İmza törenleri ise organizasyonun en stratejik başlıklarından biri olarak öne çıktı. Çünkü atılan her imza yalnızca ticari bir anlaşmayı değil; aynı zamanda güvenlik alanında kurulan yeni ortaklıkları, stratejik iş birliklerini ve Türkiye'nin küresel etki alanını büyüten diplomatik hamleleri temsil ediyordu. Savunma sanayiinde yapılan iş birlikleri yalnızca bugünü değil, gelecek on yılları şekillendiren adımlardır. Bu nedenle SAHA 2026'da gerçekleştirilen 216 imza töreni, Türkiye'nin gelecek vizyonunun somut birer belgesi niteliğindeydi. Benim için ise bu tarihi organizasyonda imza törenlerinin sunuculuğunu üstlenmek hayatım boyunca taşıyacağım en anlamlı görevlerden biri oldu. Çünkü orada yalnızca bir program sunulmuyordu; orada Türkiye'nin yükselişi anlatılıyordu. Her imza anonsunda, her iş birliği duyurusunda ve her yeni teknoloji tanıtımında aslında bir milletin yıllardır verdiği bağımsızlık mücadelesinin sesi yankılanıyordu. O sahnede bulunmak, yerli ve milli üretimin dünyaya tanıtıldığı o tarihi anlara tanıklık etmek yalnızca mesleki bir sorumluluk değil; aynı zamanda tarifsiz bir milli gururdu. Salonda bulunan yabancı heyetlerin dikkatli bakışları, Türk firmalarına duydukları hayranlık ve özellikle genç mühendislerin geliştirdiği sistemler karşısındaki şaşkınlıkları unutulacak gibi değildi. Bugün savunma sanayiinde geliştirilen her teknoloji, yalnızca bir ürün değil; Türkiye'nin geleceğe attığı güçlü bir imzadır. Çünkü artık bu ülke, kendi mühendislerine güveniyor, kendi gençlerine yatırım yapıyor ve kendi teknolojisini kendi imkanlarıyla geliştirebiliyor. SAHA 2026 işte tam da bu özgüvenin adı oldu. Türkiye'nin yalnızca sahada değil, masada da güçlü olmasının yolunun teknoloji üretmekten geçtiği bir kez daha görüldü. Dünya artık eski dünya değil. Güç dengeleri yeniden kurulurken ülkelerin kaderini teknoloji belirliyor. Türkiye ise bu yeni dönemde savunma sanayiindeki atılımlarıyla yalnızca izleyen değil yön veren ülkeler arasında yerini alıyor. SAHA 2026 da bunun en güçlü ilanı olarak tarihe geçti. Bugün atılan her adım, geliştirilen her sistem ve imzalanan her anlaşma; daha güçlü, daha bağımsız ve daha büyük Türkiye'nin inşasında kritik bir rol oynuyor. Ve görünen o ki Türkiye artık yalnızca kendi bölgesinin değil, küresel savunma ekosisteminin de en önemli aktörlerinden biri haline geliyor.

TÜRKİYE'NİN GÖKYÜZÜNE YAZDIĞI CAYDIRICI GÜÇ

SAHA 2026'nın en dikkat çeken sistemlerinden biri şüphesiz YILDIRIMHAN oldu. Yalnızca teknik kapasitesiyle değil, taşıdığı milli mesajla da tüm dünyanın odağına yerleşen bu sistem; Türkiye'nin savunma sanayiinde ulaştığı seviyeyi gözler önüne serdi. Bir dönem savunma teknolojilerinde dışa bağımlı hale getirilmeye çalışılan Türkiye'nin bugün hipersonik füze geliştiren ülkeler arasına girmesi, tarihi bir kırılma noktası olarak değerlendiriliyor.

'GÜÇLÜ BİR MESAJ VERDİ'

Projenin teknik süreçlerinde öne çıkan isimlerden biri olan MSB AR-GE Müdürü Nilüfer Kuzulu ise savunma sanayiinde Türk kadınının ulaştığı liderlik seviyesini ortaya koydu. Türkiye'nin en stratejik projelerinden birinin başında bir kadın yöneticinin bulunması, yalnızca teknoloji alanında değil, milli vizyon açısından da güçlü bir mesaj verdi. Teknik özellikleriyle de dikkat çeken YILDIRIMHAN'ın yaklaşık 6 bin kilometre menzile sahip olduğu değerlendiriliyor. Hipersonik hız kapasitesi sayesinde Mach 9'dan Mach 25 seviyelerine ulaşabildiği belirtilen sistem, yüksek manevra kabiliyetiyle mevcut hava savunma sistemlerini aşabilecek özellikler taşıyor.