Şehit yakınları ve gaziler için yeni haklar geliyor

TBMM'ye sunulacak yeni yasa teklifiyle şehit yakınları ve gazilere yönelik yeni sosyal haklar tanınacak. Milli Savunma Bakanlığı'nın talepleri doğrultusunda hazırlanan düzenleme kapsamında, şehit ailelerine verilen aylıkların artırılması ve şehit çocuklarına yeni haklar tanınması planlanıyor. Teklif kapsamında, Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun'da değişiklik yapılacak. Ayrıca ücretsiz seyahat hakkı ile vergi mevzuatına ilişkin bazı düzenlemelerin de "pozitif ayrımcılık" ilkesi doğrultusunda yeniden şekillendirilmesi öngörülüyor.

ULAŞIM İMKANLARINA DÜZENLEME

Mevcut uygulamada şehit yakınlarına 11 bin 858 lira aylık ödeme yapılıyor. Yeni teklifin yasalaşması halinde, şehit yakını aylığının aile başına iki asgari ücret seviyesine çıkarılması planlanıyor. Ayrıca şehidin anne ve babasına ayrı ayrı olmak üzere toplamda iki asgari ücret tutarında maaş verilmesi hedefleniyor. Hazırlanan teklif kapsamında malul gazilere yönelik bazı sosyal hakların da genişletilmesi bekleniyor. Özellikle ücretsiz ulaşım hakkı ve vergi düzenlemelerinde yapılacak değişikliklerle gazilere yönelik pozitif ayrımcılığın artırılması amaçlanıyor. Yeni düzenlemelerin sosyal destek mekanizmasını güçlendirmesi bekleniyor. Kanun teklifinde şehit çocuklarını ilgilendiren yeni bir uygulama da yer alıyor. Buna göre, 25 yaşını dolduran şehit çocuklarının mevcut "şehit çocuğu" kimlikleri, "onursal şehit çocuğu" kimliğine dönüştürülecek. Yeni kimlik kartı sayesinde şehit çocuklarının sahip olduğu hakların önemli bölümünün 25 yaş sonrasında da devam etmesi hedefleniyor. Yeni düzenleme ile özellikle ücretsiz ulaşım ve seyahat hakkının korunması planlanıyor.