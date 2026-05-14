Sendikaların Özel’e yapacağı protestolara CHP’den hamle

İzmir'de belediyelerde toplu iş sözleşmesi ve SDS krizi kaynaklı memur eylemleri sürüyor. Yarın İzmir'e gelecek olan Özgür Özel'in katılacağı programlarda protesto düzenleyeceklerini açıklayan sendikalar, yaşanan sorunlara dikkat çekmek amacıyla iş bırakma eylemi de planlıyor. Memurların eylem hazırlıkları sürerken, krizin büyümemesi için CHP kanadından yeni bir hamle geldi. Sendika temsilcileri dün CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ile bir araya geldi. Görüşmede, belediyelerde yaşanan SDS ve sözleşme krizinin yanı sıra çalışanların talepleri masaya yatırıldı. Buca ve Narlıdere belediyelerinde ödeme ve sözleşme sorunlarında uzlaşma sinyali verilirken, Bayraklı Belediyesi için müzakere masası kurulması kararlaştırıldı. Sendikalar, Özel'in ziyareti esnasında planlanan eylemlere ilişkin nihai kararın bu akşam netleşeceğini açıkladı.