Soma maden şehitleri dualarla anıldı

Manisa'nın Soma ilçesinde 12 yıl önce meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden 301 madenci, düzenlenen törenle anıldı. Soma'da 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen maden faciasında yaşamını yitiren 301 madenci için facianın yıl dönümünde anma programı düzenlendi. Sabahın erken saatlerinden itibaren Soma Maden Şehitliği ve Anıtı'na gelen aileler, yakınlarının mezarlarını ziyaret etti. Mezarların bakımını yapıp sulayan aileler, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. Ayrıca şehitlikte anma programı düzenlendi. Programa Manisa Valisi Vahdettin Özkan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve protokol üyeleri katıldı. Protokol üyeleri, maden şehitlerinin mezarlarına karanfil bırakıp dua etti.