Trump, 9 yıl sonra tarihi zirve için Çin’de

ABD Başkanı Donald Trump, 9 yıl aradan sonra bir ABD başkanının Çin'e gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret kapsamında ülkenin başkenti Pekin'e gitti. İkinci başkanlık döneminin en kritik diplomatik temaslarından biri olarak görülen 3 günlük Çin ziyaretinde Trump'ın gündemini ikili ticaret, İran savaşı ve Orta Doğu'daki gelişmelerin oluşturması bekleniyor. Trump'ın Cuma günü Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile birlikte katılacağı "ikili çay toplantısı" ve çalışma öğle yemeğinin ardından Washington'a dönmesi bekleniyor.