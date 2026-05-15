ABD-Çin ilişkilerinde yeni dönem

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesini ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump onuruna Pekin'de karşılama yemeği verdi.

Şi konuşmasında, "Çin ulusunun büyük şahlanışını gerçekleştirmek ile ABD'yi yeniden büyük kılmak, birbiriyle çelişkili değildir, tam tersine birbirini destekleyebilir ve dünyaya fayda sağlayabilir" ifadelerini kullandı. Trump ise konuşmasında Şi'ye kendisine gösterilen sıcak misafirperverlik için içten teşekkürlerini iletti. Yapıcı ve olumlu bir diyalog gerçekleştirdiğini aktaran Trump, "ABD-Çin ilişkileri, dünyanın en önemli ikili ilişkisi. İki ülkenin dünya için daha güzel bir gelecek yaratmak adına iş birliğini güçlendirmesi gerekiyor" diye konuştu.