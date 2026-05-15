Hollywood hegemonyasına karşı İstanbul perspektifi

İstanbul, sinema dünyasında devrim niteliğinde bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. NUN Eğitim ve Kültür Vakfı ile Enstitü Sosyal iş birliğiyle hazırlanan "Dünya Dekolonizasyon Forumu", özel film gösterimleriyle tarihi Atlas Sineması'nda başladı. Sömürgeciliğin sinema perdesindeki izlerinin masaya yatırıldığı ve zihinlerin sömürgeden arındırılmasının hedeflendiği etkinliğe, NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak, dünyaca ünlü yönetmenler ve sanat camiasının önde gelen isimleri katıldı. Sömürgeciliğe karşı küresel bir farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, yönetmen Faysal Soysal'ın moderatörlüğünde "Ekranı Sömürgecilikten Arındırmak" başlıklı dev bir panel gerçekleştirildi. Panele katılan yapımcı Mehmet Bozdağ, yerli ve milli değerlerin sinemadaki önemine vurgu yaparak, "Kültürümüzü doğru anlatmanın önemi büyük. Dünya çapında başarı yakalayan projeler ancak kendi medeniyet değerlerinden beslendiği sürece kalıcı olabilir" ifadelerini kullandı. İranlı ünlü yönetmen Majid Majidi ise iki ülkenin ortak mirasına dikkat çekerek, "Türk ve İran kültürleri köklü ve güçlü bir mirasa sahip. Bu zenginliğin mutlaka korunması ve sinema aracılığıyla dünyaya doğru yansıtılması gerekiyor" sözleriyle kültürel direnişin önemini aktardı.

"ÇOK SESLİ YAKLAŞIM"

Etkinliğe katılan Türk sinemasının efsane ismi Hülya Koçyiğit, "Bir millet her şeyini kaybedebilir ama kültürünü kaybederse yok olur" diyerek kültürel mirasa dikkat çekti. Dünya dekolonizasyon meselesini sinema üzerinden yeniden gündeme taşıyan NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak, etkinliğin küresel sinema sektörüne alternatif bir soluk getireceğini belirtti. Esra Albayrak, "Tartışacak çok konumuz var. Sömürgecilik konusu farklı yönleriyle konuşulmaya ve tartışılmaya devam edecek. Biz buna 'İstanbul Perspektifi' diyoruz. Sinemada da umut ederim ki İstanbul perspektifiyle çok sesli ve çok merkezli bir yaklaşım hakim olur. Beyaz adamın yüküne karşı, insanın yükünü kucaklayabildiğimiz bir çıkışın İstanbul'dan olmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.