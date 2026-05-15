Kazakistan’da dostluk rüzgarı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Kazakistan İş Forumu'nda önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'e teşekkür ederek başladığı konuşmasında, "Geçtiğimiz günlerde idrak edilen 'Vatan Savunucuları Günü ve Zafer Bayramı' münasebetiyle kardeş Kazak halkını en içten dileklerimle tebrik ediyorum" dedi.

TİCARETTE EN BÜYÜK ORTAK

Kazakistan'la ekonomik ilişkilerin her geçen gün daha da ileriye gitmesinden bahtiyar olduklarını belirten Erdoğan, "Kazakistan, 2025 yılında Türk dünyası içerisinde de en fazla ticaret gerçekleştirdiğimiz ortağımız olmuştur. 5 bin 500'e yakın şirketimiz; inşaattan finansa, turizmden bilişime 6 milyar dolara ulaşan yatırımlarıyla sadece refahı değil, aynı zamanda kardeşliğimizi de destekliyor. Ticarette hedefimiz olan 15 milyar dolara sürdürülebilir ve dengeli şekilde ulaşmak için çabalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantımız vesilesiyle bugün imzaladığımız yatırımların karşılıklı korunması ve teşviki anlaşmasının karşılıklı yatırımları daha da teşvik edeceğini düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

GEÇMİŞE DAYALI İŞ BİRLİĞİ

Kazakistan'dan daha fazla miktarda petrolü Türkiye üzerinden dünya pazarlarına ulaştırmayı arzu ettiklerini dile getiren Erdoğan, "Önemli atılım gösterdiğimiz savunma sanayii alanında Kazakistan'la geçmişe dayalı çok iyi bir iş birliğimiz var. Bugün kıymetli kardeşimle birlikte ortak üretim dahil yeni projelerle bu alandaki iş birliğimizi daha da ilerletme noktasında irademizi teyit ettik. Demir yolu bağlantılarımızı, liman altyapımızı ve dijital gümrük sistemlerimizi entegre ederek Hazar geçişli Orta Koridor'un ihyası için çalışıyoruz. Ülkelerimizi birbirlerine yakınlaştırırken aynı zamanda küresel ekonomide Avrasya bölgesini daha rekabetçi bir konuma ulaştırmak hedefimiz olmayı sürdürüyor. On yıllardır Türk şirketlerine güvenen Kazak kardeşlerime en kalbi selam ve muhabbetlerimi sunuyor, değerli iş insanlarımıza çalışmalarınızda üstün başarılar diliyorum. Rabbim yolumuzu ve bahtımızı açık etsin. Tekrar görüşmek dileğiyle, kalın sağlıcakla" şeklinde konuştu.