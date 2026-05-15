Tepebaşı Belediyesi’nde yolsuzluk operasyonu

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 33'ü belediye görevlisi, 27'si şirket yetkisi olmak üzere 60 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kapsamda, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'zincirleme suretiyle nitelikli zimmet', 'evrakta sahtecilik', 'Vergi usul kanununa muhalefet', 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' ve 'Görevi kötüye kullanmak' suçlarını işlediği belirtilen şüphelilere yönelik dün sabah saatlerinde operasyon düzenledi. 60 şüpheliden 23'ü yakalandı.