ASELSAN’ın teknolojileri EFES-2026’da sunuldu

ASELSAN, İzmir'de düzenlenen EFES- 2026 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında, son dönemde geliştirdiği askeri teknolojileri yerli ve yabancı ziyaretçilerin beğenisine sunduğunu bildirdi. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin koordinasyonunda gerçekleştirilen ve uluslararası ölçekte yoğun ilgi gören tatbikatta, savunma sanayiinin yerli ve milli gücünü gözler önüne seriliyor. Tüm dünyanın yakından takip ettiği tatbikatta, ASELSAN'ın geliştirdiği KOCATEPE Muharebe Sahası Yönetim Sistemi ilk kez kullanıldı. Stantta Korkut 25 Hava Savunma Sistemi, Kılıç OSA, Tufan Kamikaze İDA, elektro-optik sistemler ve ÇELİKKUBBE unsurlarının da yer aldığı çok sayıda sistem sergilendi.