CİMER’e yapılan başvurular karşılıksız kalmadı

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Merkezi (CİMER), vatandaşlardan gelen farklı birçok başvuruyu ilgili kurumların harekete geçmesini sağlayarak karşılıksız bırakmadı. Vatandaşın talepten şikayete, bilgi arayışından kamu hizmetine, teşekküre kadar her alanda başvurularını karşılayarak ilgili kamu kurumları üzerinden çözüme aracılık eden Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), vatandaşlardan gelen farklı talep ve şikayetleri açıkladı. Örneğin, Aksaray'da sabıkalı oğlunun yaşlılık maaşını alması nedeniyle gün ışığı almayan, nemli, küflü bir ortamda ağır şartlarda yaşamını sürdürmeye çalışan, çok istediği huzur evine yerleşemeyen yaşlı teyzenin talebi bir hafta gibi kısa bir sürede karşılandı. Sağlık sorunları yaşayan kadın, devlet koruması altına alındı, acil olarak huzurevine yerleştirilmesi kararlaştırıldı. İşsizlik konusunda sesinin duyulmasını istediği için yaptığı başvuru karşısında devletin birçok kurumu tarafından kendisiyle yakından ilgilenildiğini belirten birvatandaş "Benim tek sıkıntım işsiz olmaktı onlar da ellerinden gelen yardımı gösterdiler" diye yazdı.