İzmir’deki Piyade Tüfeği ve Tabanca Atış Yarışması bitti

Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) tarafından İzmir'de düzenlenen Piyade Tüfeği ve Tabanca Atış Yarışması, final etabıyla tamamlandı. Yarı finalde başarı sağlayan 10 piyade tüfeği atıcısı ve 10 tabanca atıcısı, dün finalde boy gösterdi. Tabanca kategorisinde yarışmacılar, 15 metre ile 8, 15 ve 25 metre mesafelerdeki hedeflere ayakta çift el pozisyonunda atış yaptı. Piyade tüfeği kategorisinde ise yarışmacılar, 50, 75 ve 100 metre mesafelerde bulunan kamuflajlı göğüs hedeflerine ayakta, çökerek ve yatarak desteksiz pozisyonlarda atış yaptı.