“Körfez’deki atık sular temizlenmiyor”

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Körfezi ile ilgili konuştu. Saygılı, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde 23 adet atık su arıtma tesisi bulunuyor ve bu tesisler kentin atık suyunun yüzde 100'ünü arıtıyor. İzmir'de ise 64 adet tesis olmasına rağmen, nüfusun tamamının atık suyu hâlâ arıtılamıyor. Dünya Bankası kaynaklı, yaklaşık 110 milyon Euro tutarındaki kredi, AK Parti hükümeti ve milletvekillerimizin takibiyle İzmir'e kazandırıldı. Üstelik bu kredi 2023 yılında, 25 yıl vadeli olarak onaylandı. Bu kaynak ne için verildi? Körfezi kirleten en temel sorunlardan biri olan kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının ayrıştırılması için. Kaynağı bulan ama kullanamayan bir belediyenin, "hükümet nerede?" diye sormaya hakkı yoktur" ifadelerini kullandı.