MİT’ten casusluk ağına darbe

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı'nca (MİT), Türkiye aleyhine faaliyetler yürüten ve iki farklı yabancı servise çalıştığı tespit edilen uluslararası casusluk ağı çökertildi. 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla Türkiye'de sivil toplum kuruluşları, dernekler, etnik gruplar ve kamu görevlilerine yönelik hassas bilgileri 2 farklı yabancı servise aktaran 7 kişi yakalandı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, istihbari çalışmaları neticesinde iki farklı yabancı servise çalışan casusluk ağında yer alan 9 kişiyi tek tek tespit etti, casusluk ağının başındaki B.E. dahil 7 kişi gözaltına alındı. Şebekede yer alan 2 kişinin ise başka suçlardan cezaevinde olduğu öğrenildi. Casusluk suçundan adli mercilere sevk edilen 7 kişi tutuklandı.