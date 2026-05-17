Trump, heyetine ‘Hediyeleri çöpe atın’ talimatı verdi

ABD basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın yıllar sonra, Çin'e yaptığı ziyaret dönüşünde, beraberinde gelen heyete Çinli ev sahiplerinden gelen hediyeleri çöpe atılması talimatı verdiğini öne sürdü. Ziyaretin en dikkat çeken yanı ise ABD heyetinin dönüş prosedürü oldu. Trump'ın ziyareti, yüksek gerilimli ikili ilişkiler ve siber güvenlik kaygılarının gölgesinde tamamlandı. ABD basınına göre, Air Force One uçağına binmeden hemen önce Çinli ev sahipleri tarafından verilen tüm hediyeler, hatıra eşyaları, yaka iğneleri, akreditasyon rozetleri ve kimlik kartları havalimanında çöp kutularına atıldı. Trump'ın, heyetine "Uçağa Çin'den hiçbir şey alınmayacak" verdiği öne sürüldü. Heyet üyeleri, Çin'e gitmeden önce kişisel telefon, tablet ve dizüstü bilgisayarlarını ABD'de bırakmıştı. Ziyaret boyunca yalnızca ABD siber güvenlik birimleri tarafından hazırlanan 'temiz' geçici telefonlar ve sınırlı erişimli cihazlar kullanıldı.