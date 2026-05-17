Türkiye’nin geleceği gençlerine emanet

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti Gençlik Kolları tarafından Kocaeli Stadyumu'nda onbinlerce gencin katılımıyla düzenlenen "Bir Gençlik Şöleni"ne katıldı. Burada gençlere hitap eden Erdoğan, "Bugünün ve yarının dünyasında, sizlerin hak ettiğiniz yeri almanız için yanınızda olmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin geleceği sizlere emanettir, Türkiye'nin parlak yarınları sizlerin gayretleriyle şekillenecektir" diye konuştu.

GENÇLERDEN ÖZEL KOREOGRAFİ

Erdoğan, "Teknofest kuşağının öncü neferleri olarak, rahmetli Nurettin Topçu hocamızın şu müjdesine bugün sizler nail oluyorsunuz. Ömerler ile Akiflerin tam ortasında duran Fatih'in ruhu hakikatte bizim vücudumuzda devam ediyor. Bu hissediyoruz. Fatih'i bir kılıçtan ibaret sananlar, bilsinler ki Fatih ölmüştür ama Fatih'in ruhununun ebedi hakimiyetine inanlara müjdeliyorum; Fatih'in ruhu ölmez, Fatih'in ruhu ebedi kalacaktır. İnanıyorum ki, Fatih'in ruhunu ihtiramla selamlayan, ecdatın emanetini gururla taşıyan gençler burada. Türkiye'yi aydınlık yarınlarıyla buluşturacak gençler burada. Milletimizin hayallerini gerçeğe dönüştürecek gençler burada. Rabbim sizleri kem gözlerden saklasın" dedi. Öte yandan, stadyumda Başkan Erdoğan için yapılan koreografi ve drone gösterileri büyük alkış topladı.