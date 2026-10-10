İEÜ’lü öğrenciler Bursalı ve Kasapoğlu ile bir araya geldi

AK Parti İzmir Milletvekilleri Şebnem Bursalı Aksoy ile Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir Ekonomi Üniversitesi Siyaset Platformu Kulübü öğrencilerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ağırladı. Kulüp Başkanı Betül Soydaş'ın da aralarında bulunduğu 42 öğrencinin katıldığı ziyarette siyaset, ekonomi, spor, İzmir'in gündemi ve üniversite öğrencilerinin beklentileri üzerine samimi ve verimli bir sohbet gerçekleştirildi. Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Bursalı Aksoy ve Kasapoğlu, siyasi hayatlarından ve mesleki tecrübelerinden örnekler paylaşarak gençlerin merak ettikleri konularda değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin geleceğinde gençlerin üstleneceği role, fikirlerini özgürce ifade etmelerinin ve ülke meselelerine ilgi duymalarının önemine dikkat çekildi.