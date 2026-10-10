’Muhalefetin işi yalan dolan ve spekülasyon’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kapıkule - Halkalı Hızlı Tren Hattı'nın, Çerkezköy- Kapıkule kısmının açılış töreninde konuştu. Erdoğan, "Bugün çok önemli bir yatırımın açılışını yapmak üzere sizlerle berabarez. Stratejik bir projeyi daha ülkemize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Kapıkule - Halkalı Hızlı Tren Hattı'nın Çerkezköy-Kapıkule kesiminin, Trakya'ya ve Türkiye'ye hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu önemli yatırımın milletimizin hizmetine sunulmasında emeği geçen Ulaştırma Bakanlığımız başta olmak üzere tüm kurumlarımıza, yüklenici firmalarımıza, işçisinden mühendisine tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'ADETA İFTİRA ÜRETME MERKEZİ'

Muhalefetin dezenformasyon peşinde olduğunu belirten Erdoğan, "Sürekli bizi eleştirenler, sürekli bize sataşanlar ne yapıyor. 24 yıldır ne yapıyorlarsa bugün de aynısını yapıyorlar. Dikkat ediniz, gündemlerinde hiçbir somut proje yok. Yalan istersen bunlarda bol. Kendilerinin bile inanmadığı popülist vaatler dışında milletin derdine derman olacak hiçbir önerileri yok. Varsa yoksa yalan, dolan, spekülasyon. Siyasi parti değil, sanki iftira üretme merkezi. Sanki dedikodu kazanı bunlar. Sadece dezenformasyon üretmenin peşindeler, sadece çamur atmanın, sadece iftira atmanın, kendi pisliklerini bize de bulaştırmanın peşindeler. FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle ellerine ne tutuşturulsa önüne arkasına bakmadan, doğruluğunu yanlışlığını araştırmadan bize saldırıyorlar. Bu oyunlara gelmeyiz" ifadelerini kullandı. Muhalefetin başkalarına laf söylemeden önce para kulelerinin hesabını vermesi gerektiğini dile getiren Erdoğan, "Elimizde 32 saatlik kumpasın kaydı var. Baklava kutularının hesabını vereceksiniz. Biz bu ilkesiz siyasete, bu rezil siyasete prim vermeyiz. Daha evvel defalarca söyledim. Bugün yine söylüyorum. Kim milletin hakkına, hukukuna ve emanetine el uzatırsa karşısında bizi bulur, yargısıyla, emniyetiyle, maliyesiyle devletin tüm kurumlarını bulur. Fakat şunu da bilsinler ki ne ekran tetikçilerinin ne de siyasetçi kılıklı müfterilerin haysiyet cellatlığı yapmasına, yargısız infaz yapmasına asla izin vermeyeceğiz. Kirli yöntemlerin, iftira ve itibarsızlaştırma kampanyalarıyla kadrolarımıza karşı bir operasyon yürütülmesine eyvallah demeyiz. Siyasetin de medyanın da limanı ahlaktır. Dürüstlüktür" sözlerini sarf etti.

'MİLLETİMİZ MÜSTERİH OLSUN'

Haksızlığın, hukuksuzluğun, tamahkârlığın üzerine istismarcılara rağmen ciddiyetle gittiklerini vurgulayan Erdoğan, "Adaletten, ahlaktan, vicdandan, özellikle hakkaniyet çizgisinden bir milim sapmayacağız. Ne oyuna geleceğiz ne tuzağa düşeceğiz ne de birilerinin yalan rüzgârına kendimizi kaptıracağız. Sağduyulu ve serinkanlı bir şekilde, akıl ve basiretle inşallah bu hassas süreci yöneteceğiz. Milletim müsterih olsun. Bize güvensin. Ama aynı zamanda uyanık ve dikkatli olsun. Milletim, sicili bozuk siyasi fırsatçıların nemalanma tuzağına düşmesin. Biz gerekeni yapıyoruz. Tıpkı bir cerrah titizliğiyle meseleye vaziyet ediyoruz. Tekrar Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın Çerkezköy-Kapıkule kesiminin sizlere ve milletimize tekrar hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

'BİZE UMUT BAĞLAYANA SIRTIMIZI DÖNMEYİZ'

İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi'ne katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'yi savunmaya devam edeceklerini belirterek, "Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama kendisine umut bağlayan, haksızlığa uğrayan insanlara da sırtını dönmez" diye konuştu. Küresel güvenlik sisteminin alarm verdiğini ifade eden Erdoğan, "BM adil ve sağlıklı değil" ifadelerini kullandı. Konuşmasında hakkaniyet vurgusu yapan Erdoğan, "Kanun önünde eşitliğin göz ardı edildiği bir sistemde adalet olmaz. Aynı şekilde mükafat ve mücazat dengesinin iyi kurulmadığı, özgürlüklerin giderek aşındığı bir ortamda adalet, kendisine yer bulamaz" dedi.