MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' nedeniyle yayımladığı mesajında, bağımsızlık ve egemenliğin sembolü Cumhuriyet'in 29 Ekim 1923'te ilan edilişinin 103'üncü yıl dönümünü büyük bir coşku ve heyecanla kutladıklarını belirtti. Devlet Bahçeli, "Hep birlikte daha güçlü Türkiye'ye ulaşacağımızdan asla şüphem yoktur. Hep beraber karşımızdaki engelleri aşıp önümüze yeni ufuklar açılması için çalışalım, küresel güç dengelerinde bağımsız ve güçlü bir lider ülke yaratmak için gayret gösterelim. Bunu başarmak için ihtiyaç duyduğumuz ruh kendi kökümüzdedir" ifadelerini.