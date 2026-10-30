Cumhuriyet coşkusu meydanlara sığmadı

Cumhuriyet'in kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü tüm ülkede coşkuyla kutlanırken, başta İzmir olmak üzere Ege'de de bayraklar, marşlar ve halk oyunlarıyla taçlandırıldı. İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, Hükümet Konağı'nda düzenlenen törende İzmir protokolünün tebriklerini kabul etti.

TUGAY BAYRAM SEVİNCİNİ PAYLAŞTI

Kutlamalar Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti. Cemil Tugay, çocuklardan gençlere, yaşlılardan ailelere yüzlerce İzmirliyle bayram sevincini paylaştı. Türk bayrağının göndere çekildiği ve geçit töreninin düzenlendiği kutlamalarda, Cumhuriyet coşkusu tüm meydanı doldurdu. Konuşmaların ardından İzmirli öğrenciler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel şiirler okudu. İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nün halk oyunları gösterisi, meydandaki coşkuyu artırdı. Türküler ve marşlar eşliğinde süren kutlamaların ardından Ege Ordusu ve Garnizon Komutanlığı Bandosu eşliğinde geçit töreni düzenlendi.