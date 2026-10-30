’Önümüzdeki dönem Türk asrı olacak’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi kapsamında Türkiye'de bulunan liderleri Beştepe'de ağırladı. Bu kapsamda Başkan Erdoğan, liderler ve heyetlerle düzenlenen resmi akşam yemeğinde önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü bu sene çok farklı idrak ediyoruz. Cumhuriyet Bayramımızı 'Aile Meclisimiz' olan Türk Devletleri Teşkilatından kardeşlerimizle beraber kutlamanın heyecanını yaşıyoruz. Bayram coşkumuza ortak olan liderlere gönülden teşekkür ediyorum. 86 milyonun ortak eseri ve ortak çatısı olan Türkiye Cumhuriyeti, her alanda elde ettiği büyük kazanımlarla başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti'ni muasır medeniyetler seviyesine taşımaya burada bir kez daha söz veriyoruz. Türk dünyası olarak tam bir dayanışma, karşılıklı saygı ve kardeşlikle önümüzdeki dönemi Türk asrı yapmak için mücadele edeceğimize yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.